Неудавшуюся ядерную войну между Китаем и СССР вспомнили в США

Вооруженные столкновения между китайскими и советскими пограничниками в районе острова Даманский (современный Китай) в марте 1969 года могли привести к ядерной войне между Пекином и Москвой, пишет The National Interest.

«Этот инцидент поставил Россию и Китай на грань войны, конфликта, который мог привести к применению ядерного оружия. Но после двух недель столкновений конфликт затих», — пишет американский журнал.

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Издание отмечает, что у Москвы была возможность победить Пекин в данном конфликте, однако в этом не было необходимости, поскольку СССР бы не знал, что потом делать с территориями и населением Китая.

Журнал пишет, что Москва, изучая позицию Вашингтона в конфликте с Пекином, пришла к выводу, что США с большей вероятностью поддержат Китай, а не СССР.

В октябре Военно-воздушные силы (ВВС) США рассмотрели свою «типичную задачу» — «как победить российские эшелонированные системы ПВО [противовоздушной обороны]».

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