США раскрыли «типичный» план нападения на Россию

Созданная в октябре текущего года Шестнадцатая воздушная армия Военно-воздушных сил (ВВС) США меняет способы ведения боевых действий, в частности, касающиеся возможностей прорыва российских эшелонированных систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает портал C4ISRNET.

На специальном брифинге, как пишет издание, американские военные различных подразделений, подотчетные Шестнадцатой воздушной армии, рассмотрели «типичную задачу» ВВС — «как победить российские эшелонированные системы ПВО». Решение проблемы предполагает выполнение нескольких этапов.

Сначала 70-е разведывательное крыло совместно с Кибернетическим командованием и Агентством национальной безопасности (АНБ) собирают глобальную разведывательную информацию о взаимодействии, использовании и местоположении российских объектов ПВО. Такие данные, как пишет C4ISRNET, позволят ВВС определить цели для атаки и установить пробелы в обороне противника.

Затем 363-е разведывательное крыло должно узнать, «как эксплуатировать российские системы и как эти системы могут нанести вред дружественным силам». После этого 9-е разведывательное крыло, в распоряжении которого имеется, в частности, высотный самолет-разведчик U-2, разрабатывает план радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия противнику. 480-е разведывательное крыло, отвечающее за единую компьютерную систему Distributed Common Ground System (DCGS), куда поступают данные в том числе и с U-2, в свою очередь задействует отдельную команду специалистов, работающих исключительно над вопросами ПВО.

На заключительном этапе 55-е разведывательное крыло формулирует способы некинетического подавления российских систем ПВО и передает точные координаты их местоположения ударной авиации, в чем, как пишет C4ISRNET, подразделению может потребоваться помощь АНБ. «Мы готовы сражаться, если нас призовут, но мы предпочитаем не сражаться. [Это] если есть способ деэскалации, безусловно», — сказал на брифинге начальник штаба ВВС генерал Дэвид Гольдфейн.

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Издание отмечает, что одним из приоритетных направлений работы Шестнадцатой воздушной армии является «разоблачение действий врагов, подрывающих международные нормы». Одним из способов этого называется обнародование разведданных «того, как противники наращивают свои войска» (снимков из космоса).

В октябре старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер опубликовал доклад, в котором утверждалось, что страны НАТО могут завоевать Калининградскую область за две недели.

В сентябре командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву эшелонированной ПВО Калининградской области.

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