Назван «срок годности» российского ядерного щита

Ядерное оружие как «главное средство предотвращения Третьей мировой войны» не потеряет свою актуальности минимум до конца текущего века, заявил «Национальной обороне» генеральный конструктор ракеты Р-30 «Булава-30» и Московского института теплотехники (МИТ), действительный член Российской академии наук (РАН), доктор технических наук и автор книги «Русь на колени не поставить…» Юрий Соломонов.

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По его мнению, «единственным способом на сегодня обеспечить гарантированный ответный удар является создание условий неопределенности положения ракетных комплексов», что «можно реализовать только за счет мобильности».

«Весь опыт того, что связано с развитием нашего государства, свидетельствует о том, что на нас в подавляющем большинстве случаев нападали. Это было и во времена Наполеона, и во времена Второй мировой войны. Но я считаю, что мы должны создавать вооружения, которые бы обеспечивали гарантированную возможность нанесения ответного удара», — сказал специалист.

В декабре 2018 года Соломонов, отвечая на вопрос о готовности Польши и Литвы разместить у себя американские ракеты средней дальности, назвал эти государства «паразитами».

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