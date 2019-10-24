В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной «Булаве»

В межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», использовались микросхемы, поставляемые из Латвии и производимые на бывшем рижском производственном объединении «Альфа». Об этом в беседе с «Военно-промышленным курьером» упомянул депутат Госдумы III и IV созывов Виктор Алкснис.

Выпускник Рижского высшего военного авиационного инженерного училища летчиков рассказал, как 15 лет назад попросил прокомментировать это тогдашнего министра обороны Сергея Иванова. «Ведь Латвия — член НАТО, то есть является нашим вероятным противником, и неизвестно, какие "закладки" могут присутствовать во вражеских микросхемах. В ответ министр лишь развел руками», — сказал Алкснис.

В июне The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman.

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В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

В том же месяце генеральный конструктор Р-30 «Булава-30» и Московского института теплотехники, академик Российской академии наук, доктор технических наук и автор книги «Русь на колени не поставить…» Юрий Соломонов, отвечая на вопрос о готовности Польши и Литвы разместить у себя американские ракеты средней дальности, назвал эти государства «паразитами».

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с атомных подводных лодок семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

Следующий пуск Р-30 «Булава-30» «пройдет под елочку» с подлодки «Князь Владимир» проекта 955А.

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