Ядерную систему «Борей» — «Булава» назвали неготовой

Атомные подлодки (АПЛ) проекта 955 «Борей» обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава-30» из Баренцева и Белого морей, что может указывать на недостаточную отработку или неготовность некоторых элементов системы «Борей» — «Булава», пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Впрочем, в этом нет ничего удивительного: данная система относится к четвертому поколению морских стратегических систем», — уверен он. По его словам, более сложную систему оружия, чем связка «атомная подводная лодка и баллистическая ракета», назвать затруднительно.

Эксперт заметил, что при пусках МБР с АПЛ, находящихся в приполюсных районах, особенно актуальными становятся вопросы навигации, гидрографии и связи. «В частности, для начала надо постараться найти полынью для осуществления запуска ракеты. Так что такие стрельбы являются проверкой готовности всей системы морских стратегических сил в целом», — пишет автор.

Болтенков напоминает, что, в отличие от субмарин проекта 955 «Борей», АПЛ предыдущего поколения проектов 667БДРМ или 667БДР регулярно проводят ракетные пуски из приполярных или полярных районов и из Охотского моря.

Таким образом эксперт прокомментировал парный ракетный пуск, проведенный 24 августа, когда АПЛ проекта 667БДРМ «Тула» и проекта 955 «Юрий Долгорукий» в рамках боевой подготовки выпустили МБР — первая субмарина из района полюса в Северном Ледовитом океане запустила Р-29РМУ2 «Синева», тогда как вторая из акватории Баренцева моря выстрелила Р-30 «Булава-30».

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В июне The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman.

В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с АПЛ (включая последний) семь признаны неудачными, а два — частично-неудачными.

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