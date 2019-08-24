АПЛ «Тула» и «Юрий Долгорукий» одновременно выстрелили МБР

Атомные подлодки (АПЛ) проекта 667БДРМ «Тула» и проекта 955 «Юрий Долгорукий» в рамках боевой подготовки выстрелили межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), передает ТАСС.
«Тула» выпустила МБР Р-29РМУ2 «Синева», а «Юрий Долгорукий» — МБР Р-30 «Булава-30». В Минобороны уточнили, что ракетные пуски проводились из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря. «Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка», — сообщили в военном ведомстве.
Там же добавили, что стрельбы позволили подтвердить технические характеристики МБР, а также работоспособность всех систем ракетных комплексов на АПЛ.
В июне The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman.
В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.