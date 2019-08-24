Наука и техника
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов
В Германии потребовали удалить сайт с врагами Украины «Миротворец»
В России ответили на обещания Киева поднять украинский флаг над Владивостоком
Мэтью Макконахи обзавелся футбольным клубом
«Союз-2.1а» с FEDOR не смог пристыковаться к МКС
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался использовать Севморпуть
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Месси расстроился из-за Неймара
США захотели сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»
Новости партнеров

АПЛ «Тула» и «Юрий Долгорукий» одновременно выстрелили МБР

Перейти в «Мою Ленту»

Атомные подлодки (АПЛ) проекта 667БДРМ «Тула» и проекта 955 «Юрий Долгорукий» в рамках боевой подготовки выстрелили межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), передает ТАСС.

«Тула» выпустила МБР Р-29РМУ2 «Синева», а «Юрий Долгорукий» — МБР Р-30 «Булава-30». В Минобороны уточнили, что ракетные пуски проводились из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря. «Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка», — сообщили в военном ведомстве.

Там же добавили, что стрельбы позволили подтвердить технические характеристики МБР, а также работоспособность всех систем ракетных комплексов на АПЛ.

В июне The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman.

В декабре 2018 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Константина Циолковского, доктор технических наук Игорь Гладков заявил, что большое число опытных пусков ракеты Р-30 «Булава» объясняется несовершенством российских средств траекторных измерений, оборудование для которых производилось Украиной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
Российская ядерная «Булава» оказалась мазилой
В неудачах российской ядерной «Булавы» обвинили Украину
Другие материалы рубрики
Наука и техника15:3323 августа

Новая гонка вооружений

Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
09:41Сегодня

«Союз-2.1а» с FEDOR не смог пристыковаться к МКС

20:4823 августа

Обнаружены загадочные останки с необычными черепами

19:5523 августа

Раскрыт способ посылать сигналы в другие Вселенные

Наука и техника00:0422 августа

Топор войны

США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
17:2423 августа

Названы главные условия появления жизни на планетах

15:3323 августа

Найден источник инопланетных сигналов из космоса

13:5423 августа

В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»

Наука и техника00:0120 августа

«Обеспечили нацистам безопасный тыл»

Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
11:4223 августа

Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии

10:0123 августа

Найден способ предотвратить неизлечимую стадию рака

08:2023 августа

ВМФ впервые за 28 лет получит шесть подлодок

Россия
Власти озаботились птицами после аварийной посадки A321 в поле
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
«В болоте сидим, чтоб не поджариться»
Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
Беглов наградил победителей конкурса «Мой город — мои возможности»
Конфликт с цыганами привел к волнениям в российском селе
Массовая драка, поножовщина и ОМОН: что происходит в Кузбассе
Посетители «Тавриды — АРТ» увидели алые паруса и «Нашествие»
Все материалы
Мир
Бывший советник Трампа усомнился в психическом здоровье президента 
«Там можно найти пришельцев»
 
Северная Корея седьмой раз за месяц запустила ракеты в Японское море
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
США решили вернуться в Гренландию
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
В США умер первый вейпер
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве пообещали поднять флаг Украины над Владивостоком
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Савченко увидела начало украинизации России
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
США захотели сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Все материалы
Экономика
В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Трамп еще больнее ударил по Китаю
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Американские компании призвали уйти из Китая
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
Tesla созналась в халатности
Все материалы
Силовые структуры
Российский депутат объяснил убийство жены
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Двух полицейских арестовали за изнасилование задержанной девушки
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве доставщик пиццы устроил гонки с восемью экипажами ДПС
Семен ЕрмолинскийБеглецы на миллион
Это самые опасные преступники России. За их поимку государство платит большие деньги
Майор полиции отправил в кому российского подростка
Все материалы
Наука и техника
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
АПЛ «Тула» и «Юрий Долгорукий» одновременно выстрелили МБР
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
«Союз-2.1а» с FEDOR не смог пристыковаться к МКС
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Обнаружены загадочные останки с необычными черепами
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Все материалы
Спорт
Мэтью Макконахи обзавелся футбольным клубом
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
Месси расстроился из-за Неймара
Евгений КузнецовХоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
Нападающий сборной России попал на видео с белым порошком
Самый дорогой игрок в истории клуба помог новичку АПЛ одержать первую победу
В ожидании перестрелки
На что поставить деньги в третьем туре АПЛ
Сборную Китая усилят иностранцами ради чемпионата мира-2022
Все материалы
Культура
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Выставка «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
Партнерский материал
Всем на зависть
Эти картины стоят миллионы. Они должны были принадлежать французам, но достались русским
Умер актер Карло Делле Пьяне
«Свобода, равенство и братство — но не для всех»
Режиссер «Малышки зомби» о Франции, Гаити и рифме между рабством и вуду
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Виктор ПелевинЖук лапкой потрогал
Виктор Пелевин об «американской гендерной шизе», которую придумали российские спецслужбы
Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить...»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина лизнул чужое мороженое и был объявлен в розыск
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Репост видео с оружием обернулся для школьника арестом
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Телешоу о поиске бывших любовников назвали кошмаром за преследования людей
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Малышеву затравили за видео с женщиной-эпилептиком
Все материалы
Ценности
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Найден простой способ похудеть без диеты
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Созданы духи из человеческого пота
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Живот 46-летней бывшей супермодели взволновал поклонников
Все материалы
Путешествия
12-летний ребенок утонул в детском лагере
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Москвичей научат «счастью по-фински»
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Пара купила билеты через соцсеть и лишилась перелетов на всю жизнь
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Найден способ превратить места экономкласса в кровати
Все материалы
Из жизни
Женщина подала на развод со слишком хорошим мужем
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Кот помог женщине найти заначку мужа
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Пенсионерка умерла из-за разбитого грабителями сердца
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Сестра убила укусившую брата змею и пустила ее на ремень
Все материалы
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
Забытый и странный автомобиль Maserati
Кто так вольно обошелся со стилем прославленной марки?
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Тест Hyundai Tucson: дизель вместо турбомотора
Ездим на дизельном кроссовере, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Стали известны цены на «путинский» седан Aurus
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
Первый электрический Porsche получил пять экранов в салоне
Все материалы
Дом
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россиянам посоветовали подождать с ипотекой
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Москвичи потянулись прочь из города
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы