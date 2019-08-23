В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»

США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»). Об этом пишет РИА Новости.

«Его идея заключается в следующем: космические аппараты, выведенные на орбиту, несут на борту вольфрамовые стержни длиной 5-10 метров. А при пролете над каким-либо объектом или городом они сбрасывают их на Землю», — уверяет агентство.

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Отмечается, что уклониться от таких «снарядов» невозможно, а сбить россыпи стрежней не сможет ни одна противоракетная система, поскольку Rods from God развивают скорость до 10 километров в секунду. «Разрушения на Земле от такого оружия будут катастрофическими и сравнимы по масштабам с ядерными взрывами», — заключает агентство.

В июле еженедельник «Звезда» написал, что вместо копирования американских проектов авианосцев российским конструкторам следовало бы задуматься о разработке «принципиально новых решений, которые невозможно найти в рамках нынешней догматической схемы», предложив в качестве варианта «подводный авианосец с летательными аппаратами, которые находились бы на борту огромного спрятанного в глубине океана стартового комплекса и могли стартовать прямо оттуда, без его подъема на поверхность».

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