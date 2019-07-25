В России задумались о «подводном авианосце»

Вместо копирования американских проектов авианосцев российским конструкторам следовало бы задуматься о разработке «принципиально новых решений, которые невозможно найти в рамках нынешней догматической схемы», пишет «Звезда».

«Почему бы не подумать о революционно новом концепте такого корабля? Например, о подводном авианосце с летательными аппаратами, которые находились бы на борту огромного спрятанного в глубине океана стартового комплекса и могли стартовать прямо оттуда, без его подъема на поверхность. А затем снова нырять в океан и швартоваться к борту подводного аэродрома», — говорится в публикации еженедельника.

Отмечается, что такой «подводный авианосец» мог бы оснащаться летательным изделием, совмещающим в себе возможности «самолета, мини-подводной лодки и, возможно, даже ракеты».

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Согласно изданию, проект российского атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин» устарел. «Ну, корыто и корыто, практически полностью списанное с отнюдь не бесспорного американского образца. А эта вторичность сама по себе — гарантия провала», — пишет еженедельник.

В июле военный эксперт Дмитрий Болтенков «ущербный образ» единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» объяснил бедностью СССР.

В том же месяце руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов оценил создание 360-метрового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин» в полтриллиона рублей (восемь миллиардов долларов).

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