Атомный авианосец России оценили в 500 миллиардов рублей

Создание 360-метрового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин» оценивается в полтриллиона рублей (восемь миллиардов долларов), заявил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Для Минобороны в нынешних условиях это явно неподъемная сумма», — уверен эксперт.

По его данным, другой проект, предполагающий создание авианосца-полукатамарана с водоизмещением 44 тысяч тонн, оценивается в 3–4 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что создание концепции тяжелого атомного авианосца типа «Шторм» потребовало около 300 миллионов рублей.

В июле глава «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В июне 2017 года на воду был спущен атомный авианосец Gerald R. Ford Военно-морских сил (ВМС) США. Корабль стоимостью 13 миллиардов долларов считается самым дорогим в мире. Длина авианосца — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Предполагаемый срок службы — не менее 50 лет. На корабле предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов.

Над концепцией атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин» работает «Невское проектно-конструкторское бюро». Корабль отличает водоизмещение 80–90 тысяч тонн, две электромагнитные катапульты. Авианосец должен вмещать до 60 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Предусмотрено размещение на палубе корабля до 10 беспилотников.

В настоящее время Россия располагает единственным действующим авианосцем «Адмирал Кузнецов», построенным в СССР, но находящимся на ремонте.

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