России пообещали авианосец за 200 миллиардов рублей

Создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов.

«Мы разработали концептуальную модель многоцелевого авианосца с газотурбинной установкой малого водоизмещения, порядка 40 тысяч тонн», — сказал специалист.

По его словам, на корабле «могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов», для чего авианосец предполагает наличие электромеханических катапульт и трамплина. «При этом самолет разгоняется на 40 метрах до скорости взлета, и под углом атаки в 60 градусов без провала взлетает с заправкой до 70 процентов. Сейчас они практически полупустые взлетают», — рассказал доктор технических наук.

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Филиппов отметил, что в ближайшие три года «ничего строиться не будет», а «дальше Минобороны планирует в районе 2023 года выдать техническое задание на разработку техпроекта». Также глава КГНЦ напомнил о необходимости модернизации российских верфей для строительства крупных кораблей.

В июне научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин заявил, что предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям превосходит действующий корабль Королевского военно-морского флота Queen Elizabeth («Королева Елизавета»).

Россия располагает единственным действующим авианосцем «Адмирал Кузнецов», построенным в СССР, но в настоящее время находящимся на ремонте.

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