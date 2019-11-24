В Великобритании задумали сократить армию до «самой маленькой за столетия»

В Великобритании обсуждается возможность сократить численность армии до «самой маленькой за столетия». Об этом в воскресенье, 24 ноября, пишет The Sunday Times. Сейчас в ней служат 73 тысячи человек, однако их число может сократиться до 60-65 тысяч.

Газета отмечает, что в ближайшее время может быть опубликован манифест Консервативной партии, которая откажется от обещания бывшего премьер-министра страны Терезы Мэй поддерживать вооруженные силы в их существующем виде. Эти обязательства Мэй нарушались и прежде: еще в 2015 году партия обещала, что не допустит сокращения численности армии ниже 82 тысяч человек, однако с тех пор она уменьшилась на 9 тысяч.

Планируется, что на оборону будут выделять более 2 процентов от ВВП страны и увеличивать эту сумму в зависимости от инфляции, отмечает газета. Тем не менее власти ищут возможность для уменшения расходов. К примеру, один из авианосцев могут отдать в аренду США.

В американской армии сейчас служат более 1,4 миллиона человек, в российской — почти 800 тысяч.

Ранее в Германии выступили против одностороннего вывода американского ядерного оружия со своей территории. Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что если оружие и должно исчезнуть, то повсеместно, а не только на территории ФРГ. Он отметил, что пользы от транспортировки ядерного оружия из одного государства в другое нет: «Необходимы соглашения на широкой основе, а не только с отдельными странами». Deutsche Welle пишет, что сейчас в Германии размещено около 20 ядерных бомб США.

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