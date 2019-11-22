Российский корабль обвинили во вторжении в Швецию

Швеция обвинила «российский государственный корабль» во вторжении на ее территорию. Об этом сообщает ТАСС.

По информации вооруженных сил королевства, корабль незаконно пересек морскую границу 17 ноября. Это произошло к западу от Гетеборга. Швеция расценивает произошедшее как нарушение территориальных вод, поскольку «у судна не было действующего разрешения».

Об инциденте доложили правительству страны. Шведские власти отказались комментировать информацию.

Законодательство страны делит подобные случаи на две категории: совершенные по ошибке или по чистой случайности. Первая касается отсутствия официальных разрешений, вторая — вынужденного пересечения границы из-за погодных условий, отмечает агентство.

Похожий инцидент произошел в конце сентября, когда власти Эстонии обвинили российский истребитель Су-34 в нарушении воздушного пространства. По данным эстонского МИД, самолет не выходил на контакт с диспетчерами и летел с выключенным транспондером. Российский МИД все обвинения опроверг.

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