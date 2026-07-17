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12:32, 17 июля 2026Экономика

Российские банки нарастили прибыль

ЦБ: Чистая прибыль российских банков выросла в июне до 374 миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В июне 2026 года российские банки получили прибыль в 374 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах Банка России.

Достигнутый результат оказался на 3,3 процента выше по сравнению с майским. Рост прибыли преимущественно обеспечили доходы от иностранной валюты, драгоценных металлов и ПФИ. При этом объем признанных банками потерь по инвестициям в непрофильный бизнес вырос более чем в три раза (плюс 50 миллиардов рублей).

В апреле российские банки столкнулись с 22-процентным сокращением прибыли в месячном выражении. Тогда регулятор объяснил это отрицательной валютной переоценкой. По итогам первых двух месяцев 2026 года число российских банков, столкнувшихся с убытками, увеличилось почти в 1,8 раза, до 60 организаций, что составляет 19,7 процента от общего числа участников рынка. Убыточными оказались небольшие игроки, совокупная доля которых в активах не превышает одного процента.

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