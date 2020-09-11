США обвинили попавшего под санкции российского киберэксперта в мошенничестве

Россиянин Артем Лифшиц, который ранее был включен в санкционный список США, обвиняется Соединенными Штатами в сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Согласно заявлению ведомства, российский киберэксперт является участником мошеннической схемы, в которой украденные персональные данные американских граждан используются для открытия незаконных счетов в банках и на биржах криптовалют.

Ранее США ввели санкции в отношении трех россиян из-за вмешательства в американские выборы и кибератак. В черный список, помимо Лифшица, попали Антон Андреев и Дарья Асланова, которые также якобы связаны с проводившем манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований». Минфин США отмечает, что Россия использует услуги целого ряда людей, чтобы «попытаться посеять раздор между политическими партиями и вызвать внутренние разногласия» в демократических странах.

Под новые ограничения также попал и «российский агент» депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. В США считают, что украинский парламентарий уже более десяти лет активно работает на Россию и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами.