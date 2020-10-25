Обама обвинил Трампа в высокой заболеваемости COVID-19

Бывший президент США Барак Обама назвал действующего американского лидера Дональда Трампа виновным в рекордно высоких показателях заражения коронавирусом в стране. Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление Обама сделал в ходе выступления в штате Флорида на митинге в поддержку кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена. По словам бывшего президента, Трамп не в состоянии принять меры даже для собственной защиты.

Как заявил Обама, на этой неделе Трамп жаловался на то, что ему пришлось вернуться на работу из-за пандемии. «Но если бы он работал с самого ее начала, дела бы сейчас обстояли гораздо лучше», — указал бывший глава государства.

Ранее в ходе выступления на митинге в поддержку Байдена в Филадельфии Обама отметил, что в подростковом возрасте, работая в магазине мороженого, он, возможно, заплатил больше налогов, чем Трамп. Кроме того, по мнению Обамы, Трамп не сможет защитить американцев от пандемии, поскольку не принял простейших мер, чтобы защитить себя.

По последним данным, в США зафиксировано 8,57 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них 224,8 тысячи человек умерли, еще 3,4 миллиона — вылечились. Страна занимает первое место в мире по общему количеству инфицированных и числу летальных исходов.