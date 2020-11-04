Опубликованы первые результаты выборов президента США

Действующий президент США Дональд Трамп одерживает победу в первых штатах после закрытия избирательных участков. Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News.

После подсчета 1 процента голосов в Индиане Трамп набирает 68,6 процента, его оппонент Джо Байден — 29,7 процента. В Кентукки за Трампа проголосовали 68,1 процента избирателей, за Байдена отдали голоса 30,4 процента. В Нью-Гемпшире главу государства поддержали 61,5 процента проголосовавших, Байден заручился поддержкой 38,5 процента граждан.

Позднее ситуация в Кентукки кардинально изменилась. В традиционно республиканском штате вперед вырвался демократ Байден, на этот момент он набирает 50 процентов голосов, за Трампа отдали голоса 48.5 процента избирателей.

Ранее Трамп заявил об успехах Республиканской партии на выборах в колеблющихся штатах. Он сообщил, что побеждает во Флориде, Аризоне и Техасе.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.