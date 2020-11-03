«Мертвые души» проголосовали на выборах президента США в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Совет по выборам получил бюллетень досрочного голосования избирательницы 1915 года рождения, которая проживала в районе Стейтен-Айленд и умерла в 2012 году. Также был обработан бюллетень женщины, которая родилась в 1919 году и жила в Бруклине. Отмечается, что первоначально оба бюллетеня были признаны действительными.

Представители Республиканской партии в Стейтен-Айленд сообщили, что они потребовали от полиции Нью-Йорка и районного прокурора начать расследование данных инцидентов.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует попытку повредить выборам президента с помощью телефонных и СМС-роботов. Известно о десятках миллионов автоматических звонков с призывом «оставаться дома». Чаще всего речь шла о звонке с неизвестного номера со сгенерированным женским голосом.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.