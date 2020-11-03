ФБР расследует попытку повредить выборам президента с помощью телефонных роботов

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует попытку повредить выборам президента с помощью телефонных и СМС-роботов. Известно о десятках миллионов автоматических звонков с призывом «оставаться дома», со ссылкой на источники передает издание The Washington Post.

Чаще всего речь шла о звонке с неизвестного номера со сгенерированным женским голосом. На высокой громкости произносился один и тот же текст: «Это просто тестовый звонок. Время оставаться дома. Оставайтесь в безопасности и никуда не ходите». Таких звонков могло поступить несколько за день на один и тот же номер. По оценкам Reuters их могло производиться до полумиллиона в сутки.

Волна роботизированной телефонной дезинформации началась еще летом, отмечают источники, и продолжалось все время предвыборной кампании. Как сообщила Reuters отслеживающая автоматическую рекламу компания RoboKiller, 3 ноября звонок с этой записью поднялся на пятую позицию среди всех подобных звонков. По меньшей мере десятки тысяч американцев в итоге услышали это сообщение.

Также известно о том, что многие американцы в преддверии выборов получали странные СМС: предполагаемые сторонники Дональда Трампа получали информацию об его противнике Джозефе Байдене и наоборот. Также в сообщении содержалась опечатка. Эксперты считают, что злоумышленники рассылали такие послания, чтобы создать впечатление сбоев в государственной системе.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Ранее стало известно, что Байден выиграл голосование в маленькой деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где по традиции в полночь по местному времени открылся первый участок для голосования на выборах главы государства. Отмечается, что пять человек проголосовали за Байдена и никто не поддержал Трампа.