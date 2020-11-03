Трамп заявил об успехах на выборах в колеблющихся штатах

Президент США Дональд Трамп заявил об успехах Республиканской партии на выборах в колеблющихся штатах. Об этом он рассказал во время посещения избирательного штаба в Арлингтоне (штат Вирджиния), передает ТАСС.

«Мы хорошо ведем во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведем везде, это отлично», — сказал он.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Ранее стало известно, что Байден выиграл голосование в маленькой деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где по традиции в полночь по местному времени открылся первый участок для голосования на выборах главы государства. Отмечается, что пять человек проголосовали за Байдена и никто не поддержал Трампа.