Спикер Госдумы назвал выборы в США постановочным шоу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата», — сказал он, отметив, что подобные подходы себя изжили. Однако, по его словам, «если они для себя эту систему выбрали - пускай ею и руководствуются, но пускай не учат нас, у нас точно никто не поддержит такие подходы».

Володин отметил, что российская политическая система более «открыта, эффективна и легитимна», поскольку допускает до выборов большее число партий, а «двухпартийность — это еще не многопартийность».

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Ранее стало известно, что Байден выиграл голосование в маленькой деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где по традиции в полночь по местному времени открылся первый участок для голосования на выборах главы государства. Отмечается, что пять человек проголосовали за Байдена и никто не поддержал Трампа. Результаты оглашали в прямом эфире в Facebook. При этом голосование в Диксвилл-Нотч по опыту не коррелирует с итоговым — так, в 2016 году здесь победила аналогично кандидат от демократов Хиллари Клинтон.