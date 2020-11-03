В США прокомментировали возможность вмешательства других стран в выборы

Власти США не считают, что на выборы могут повлиять из-за рубежа. Возможное вмешательство других стран прокомментировал исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф в своем Twitter.

По его словам, Вашингтон не видит признаков внешнего влияния на ход голосования. Предназначенная для проведения выборов инфраструктура достаточно устойчива, считает Вулф.

2 ноября глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс также заявил, что у других стран нет возможности вмешаться в выборы. Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре МВБ и другие американские структуры за последние четыре года научились нейтрализовывать угрозы в киберпространстве «за 27 часов».

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.

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