Западные экономисты обнаружили смысл рубля

Стратегия продажи долларов и покупки рублей имеет смысл в случае, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. К такому выводу пришли ряд западных экономистов, сообщает Bloomberg.

Они обнаружили, что из-за резкого падения с начала осени рубль оказался слишком дешевым. Однако во многом такое падение строится на опасении прихода к власти Джо Байдена и возможных санкций.

Аналитики Societe Generale SA еще на прошлой неделе указали, что если оценивать соотношение риска и прибыли, то выигрыш республиканцев делает рубль абсолютным лидером. Сотрудник PGIM Fixed Income Мариуш Банасиак отметил, что использует российскую валюту для снижения риска. Под управлением его фонда находятся 920 миллиардов долларов.

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В свою очередь управляющий Amundi Asset Management Ерлан Сыздыков на инвестиционном форуме в Москве предположил, что рубль в последнее время недооценен как минимум на 10 процентов.

Как отмечает Джейсон Доу из SocGen, основные российские показатели по-прежнему стабильны. У страны низкий госдолг, а иностранные инвесторы по-прежнему держат в рублях более 37 миллиардов долларов.

Выборы в США проходят во вторник, 3 ноября. По данным опросов, фаворитом считается кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако Трамп не согласен с ним. Четыре года назад социологи также предсказывали победу демократов.

Ранее президент России Владимир Путин попросил граждан игнорировать падение курса рубля на 30 процентов по сравнению с началом года. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что ситуация связана с внешними факторами и не повлияла на стабильность.

Накануне, 2 ноября, в ходе торгов на Московской бирже доллар поднимался почти до 81 рубля, однако 3 ноября он потерял 1,4 процента, остановившись на отметке 79,5 рубля.