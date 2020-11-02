Кремль отреагировал на обвал рубля

Обвал рубля в последние месяцы не должен повлиять на стабильность и связан в первую очередь со внешними негативными обстоятельствами и ситуацией на мировых рынках. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Представитель Кремля объяснил, что, как и говорил Владимир Путин, россиянам не следует обращать внимание на курс, поскольку в подавляющем количестве они получают доход именно в рублях. А так как страна сокращает зависимость от импорта, то такого рода скачки национальной валюты все меньше и меньше влияют на динамику цен для населения.
Он согласился, что падение курса на 30 процентов по отношению к доллару выглядит серьезно, но заметил, что проблемы испытывают все мировые валюты. Песков отказался отвечать на вопросы, доволен ли Путин правительством и экономическим блоком и прогнозировал ли кто-нибудь такую динамику.
«Еще раз повторю, что на макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы, и всего остального», — подчеркнул Песков. По его мнению, власти делают все необходимое для поддержания макростабильности.
В понедельник, 2 ноября, в ходе торгов на Московской бирже доллар превысил 80 рублей, а евро выходил за отметку 94 рублей, что для европейской валюты стало максимумом с декабря 2014 года.
Песков в своем комментарии отослал к словам Путина о том, что устойчивость является главным качеством рубля, так что следить за его курсом не следует.