В ходе торгов на Московской бирже курс евро взлетел выше 94 рублей. По состоянию на 10:47 он достигал уровня 94,01 рубля, после чего скорректировался, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара доходил до 80,8 рубля. Для европейской валюты нынешний уровень — максимум с декабря 2014 года. Основные российские фондовые индексы, Мосбиржа и РТС, падают на 0,3 и 2 процента соответственно.

Ослабление российской валюты происходит на фоне новых ограничений в Европе, связанных с пандемией коронавируса. Из-за них нефтяные котировки рухнули до многомесячных минимумов. Стоимость сорта Brent в понедельник, 2 ноября, опускалась до 36 долларов за баррель.

Ранее президент России Владимир Путин назвал устойчивость главным качеством рубля и попросил граждан не обращать внимания на его курс.