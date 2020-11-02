В Германии ввели жесткий карантин

Германия ввела жесткий карантин на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Текст соответствующего заявления канцлера Ангелы Меркель опубликован на сайте правительства страны.

Так, со 2 ноября в Германии закрываются, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, а также ограничивается работа магазинов.

Отели во время карантина не смогут принимать туристов, за исключением граждан в деловой поездке. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.

Карантин в стране продлится как минимум до конца осени. По словам Меркель, эти меры необходимы, чтобы избежать коллапса германской системы здравоохранения.

В Европе наблюдается рост заболеваемости заражений коронавирусом. Испания и Италия уже ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации. Испанские власти одобрили введение комендантского часа между 23 часами и 6 часами утра. В Италии до 24 ноября закрываются спортзалы, общественные бассейны, кинотеатры и театры. Также после 18:00 прекращается работа всех точек общественного питания, включая бары, рестораны и кафе. 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране карантин с 30 октября до 1 декабря. Будут закрыты общественные учреждения, университеты, ограничены частные собрания и митинги. При этом детсады, школы, колледжи и лицеи останутся открытыми.