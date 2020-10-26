Испания и Италия ужесточили карантин из-за коронавируса

Власти Испании и Италии ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Так, правительство Испании одобрило введение комендантского часа — ограничения на перемещения людей, за исключением особенных причин, вводят с 23 часов до 6 утра. Мера при этом не касается Канарских островов. Премьер-министр страны Педро Санчес предлагает парламенту сохранить режим повышенной готовности сразу до 9 мая 2021 года.

В то же время премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о закрытии в стране с 26 октября до 24 ноября спортзалов, общественных бассейнов, кинотеатров и театров. Кроме того, прекращается работа всех точек общественного питания, включая бары, рестораны и кафе после 18:00. Правительство страны планирует направить два миллиарда евро на поддержку этого бизнеса. Гражданам также рекомендуют сократить количество передвижений.

21 октября Испания стала первой страной в Евросоюзе, преодолевшей порог в один миллион зараженных коронавирусом. В настоящее время в стране официально выявлен 1 046 131 инфицированный. За все время скончались почти 35 тысяч человек, еще более 150 тысяч вылечились. В Италии за все время заразились 525 782 человека, умерли больше 37 тысяч, 266 тысяч — выздоровели.

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