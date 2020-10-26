Гнавшиеся за пьяными нарушителями карантина полицейские рухнули в море на авто

Гнавшиеся за пьяными нарушителями карантина полицейские в каталонском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру рухнули в море. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что операция по поимке нарушителей ограничений началась после сообщений о распитии спиртных напитков компанией примерно в 40 человек. В итоге машина правоохранителей Toyota Prius оказалась в море из-за неисправных тормозов. При этом известно, что никто не пострадал. Автомобиль виден на дне в прозрачном море, местные жители шутят над неудачной «парковкой» в соцсетях.

Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил о еще двух миллионах неучтенных граждан с коронавирусом. «Наступают очень тяжелые месяцы. Реальное число людей, которые были или заражены COVID-19 в Испании, уже превышает три миллиона соотечественников», — сказал глава правительства. Санчес призвал испанцев в этой тревожной ситуации свести к минимуму поездки и контакты, чтобы избежать нового домашнего режима.

21 октября Испания стала первой страной в Евросоюзе, преодолевшей порог в один миллион зараженных коронавирусом. В настоящее время в стране официально выявлено 1 046 131 инфицированный. За все время скончались почти 35 тысяч человек, еще более 150 тысяч вылечились.

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