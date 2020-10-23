Премьер Испании заявил о еще двух миллионах неучтенных граждан с коронавирусом

Премьер Испании Педро Санчес заявил о еще двух миллионах неучтенных граждан с коронавирусом. Об этом сообщает El Pais.

«Наступают очень тяжелые месяцы. Реальное число людей, которые были или заражены COVID-19 в Испании, уже превышает три миллиона соотечественников», — сказал глава правительства. Санчес призвал испанцев в этой тревожной ситуации свести к минимуму поездки и контакты, чтобы избежать нового домашнего режима.

21 октября Испания стала первой страной в Евросоюзе, преодолевшей порог в один миллион зараженных коронавирусом. В настоящее время в стране официально выявлено 1 026 281 инфицированный. За все время скончались почти 35 тысяч человек, еще более 150 тысяч вылечились.

По данным на 23 октября, в мире насчитывается более 42 миллионов зараженных коронавирусом, из них более 1,13 миллиона скончались, еще 28,4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Аргентине.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться