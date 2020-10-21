Первая в Европе страна преодолела порог в миллион зараженных коронавирусом

Испания стала первой страной в Евросоюзе, преодолевшей порог в один миллион зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

В настоящее время в стране выявлено 1 005 295 инфицированных. Испания вышла на шестую строчку по общему числу зараженных коронавирусом с начала пандемии. За все время скончались 34,3 тысячи человек, еще более 150 тысяч вылечились.

За последние 24 часа в стране выявили коронавирус у почти 17 тысяч человек, 156 человек, заразившихся ранее, скончались.

Ранее власти Чехии объявили о жестких мерах из-за распространения коронавирусной инфекции. Страна стала второй в ЕС, где снова ввели карантин. С 22 октября до 3 ноября в республике ограничат работу розничной торговли и предприятий сферы услуг. Исключением станут продовольственные магазины и торговые точки, где продаются основные товары, например, бытовая химия и предметы гигиены. Помимо этого, работать будут аптеки, химчистки и заправки.

По данным на 21 октября, в мире насчитывается более 40,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,12 миллиона скончались, еще 27,9 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Аргентине.