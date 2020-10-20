ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом в мире за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом в мире за прошедшую неделю: прирост заразившихся в мире составил 2,4 миллиона. Организация заявила об этом в Женеве во вторник, 20 октября, передает ТАСС.

«Число новых случаев COVID-19 продолжает ускоренно расти, тогда как число новых смертей остается относительно стабильным. По состоянию на 18 октября поступили сообщения о более 40 миллионах заболевших и 1,1 миллиона умерших. В том числе за последнюю неделю зарегистрировали более 2,4 миллиона новых случаев заболевания и 36 тысяч новых смертей», — отмечается в сообщении организации.

В Европе зафиксирован 25-процентный рост заболеваемости по сравнению с предыдущими семью днями. Больше всего умерших за прошедшую неделю в Индии: более 5,6 тысячи человек. Далее следуют США (4,8 тысячи), Бразилия (3,5 тысячи), Аргентина (2,4 тысячи) и Мексика (2,1 тысячи).

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире заражены 40 612 044 человека. С начала пандемии более 1,12 миллиона человек скончались, еще более 27,76 миллиона — излечились.

Ранее в октябре ВОЗ назвала единственное эффективное лекарство от коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что только дексаметазон доказал свою эффективность при лечении заболевания в тяжелой форме. По его словам, испытания гидроксихлорохина, который считался перспективным средством от вируса, недавно были прекращены.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.