ВОЗ сочла популярное лекарство от коронавируса неэффективным

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность популярного лекарства ремдесивир, используемого для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование.

Так, специалисты пришли к выводу, что препарат оказывает минимальное влияние на снижение смертности от COVID-19. «Схемы лечения, при которых применялись лекарства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, как оказалось, почти не влияют на смертность пациентов в больницах», — приводит издание цитату из документа. В частности, лекарство не снизило число пациентов, которым для лечения требовалась искусственная вентиляция легких.

Исследование было проведено на материалах лечения более 11 тысяч пациентов, однако оно еще не прошло этап рецензирования экспертами. Тестирование четырех препаратов от COVID-19 проводилось в рамках международного многоцентрового рандомизированного клинического исследования ВОЗ «Солидарность».

Ремдесивир принимал президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом в начале октября.

В июле главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан назвала единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса. По ее словам, результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только ремдесивир. Она отметила, что лекарство уменьшает число случаев госпитализации.

Во многих странах, в том числе США, Японии, Республике Корея, Индии, Израиле, Великобритании, ремдесивир официально одобрен для использования при лечении больных коронавирусом. Изначально средство разрабатывалось для лечения гепатита С и других заболеваний.

По данным на 15 октября, в мире насчитывается более 38,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,09 миллиона скончались, еще 26,7 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Аргентине.