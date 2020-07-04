Названо единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала единственное обнадеживающее лекарства от коронавируса.

По ее словам, результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только «Ремдесивир». Она отметила, что лекарство уменьшило число случаев госпитализации, но не смертности.

Ранее Еврокомиссия разрешила продажу на территории Евросоюза «Ремдесивира». Комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства на территории Европы «при соблюдении ряда условий», содержание которых не раскрывается. Отмечается, что это первый препарат от коронавируса, разрешенный в ЕС.

«Ремдесивир» был одобрен 1 мая в США для лечения коронавируса. Ранее он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Однако исследования эффективности ремдесивира при лечении пневмонии COVID-19 до сих пор продолжаются. При этом отмечается, что препарат все же может быть полезен для борьбы с вирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!