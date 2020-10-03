Раскрыты подробности лечения зараженного коронавирусом Трампа

Врач президента США Дональда Трампа Шон Конли раскрыл подробности лечения американского лидера, заразившегося коронавирусом. Его слова приводит ТАСС.

Медик сообщил, что главе Белого дома не требуется «дополнительный кислород». «После консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира. Он [Трамп] принял первую дозу и комфортно отдыхает», — сказал Конли.

Ранее лечащий врач американского лидера сообщил, что в качестве меры предосторожности Трампу сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron. Помимо этого, президент принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.