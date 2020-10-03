Трамп записал первое видео после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп записал первое видео после того, как заразился коронавирусом нового типа. Оно опубликовано на странице главы Белого дома в Twitter.

Американский лидер поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что отправляется в военный госпиталь имени Уолтера Рида. «Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке», — сказал Трамп.

Он отметил, что у первой леди Мелании Трамп, так же заразившейся коронавирусом, «все хорошо».

Ранее врач Трампа сообщил, что в качестве меры предосторожности президенту США сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron. Трамп чувствует себя утомленным, но остается в хорошем настроении, за ним следит команда экспертов.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.