Появились подробности о состоянии Трампа

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани раскрыла подробности о состоянии Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, симптомы COVID-19 у американского лидера «мягкие». Она также добавила, что он «напряженно работает».

При этом издание Vanity Fair со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщило, что состояние Трампа ухудшилось. Отмечается, что у него появились кашель и температура.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Врач при Белом доме Шон Конли рассказал, что лидер США и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют остаться в резиденции на время выздоровления. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.