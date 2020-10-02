Описан характер симптомов коронавируса у Трампа

У президента США Дональда Трампа незначительные симптомы коронавируса, схожие с признаками обычной простуды. Об их характере в пятницу, 2 октября, рассказали The New York Times осведомленные источники.

Собеседники издания посчитали, что Трамп переносит вызванную коронавирусом болезнь в легкой форме. Как отметил один из источников, глава государства на встрече со сторонниками в Бедминстере (штат Нью-Джерси) 1 октября «казался вялым». Там он контактировал с десятками человек.

Кроме того, за день до этого, 30 сентября, Трамп заснул на борту самолета, когда возвращался с митинга в Миннесоте.

Ранее в Кремле пожелали Трампу скорейшего и легкого выздоровления.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Врач при Белом доме Шон Конли рассказал, что лидер США и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.

Между тем информация о болезни Трампа ударила по американскому рынку: фьючерсы на биржах США продемонстрировали падение.