Дональд Трамп отказался передавать полномочия вице-президенту

Заразившийся коронавирусом Дональд Трамп отказался передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

Ранее личный врач 74-летнего президента Шон Конли рассказал, что глава государства чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев.

О том, что Трамп с супругой заразились COVID-19, стало известно ранее 2 октября. Президент США написал в Twitter, что тест на инфекцию показал положительный результат, и он уходит на самоизоляцию. Предположительно, он заразился от одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.