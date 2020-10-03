Трампу сделали инъекцию антител против коронавируса

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал о состоянии и лечении главы Белого дома, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Конли, в качестве меры предосторожности Трампу сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron. Помимо этого, президент принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Врач добавил, что Трамп чувствует себя утомленным, но остается в хорошем настроении, за ним следит команда экспертов. Хорошо себя чувствует первая леди Меланья Трамп, у нее наблюдается головная боль и легкий кашель. Тесты на коронавирус остальных членов семьи показали отрицательные результаты.

Ранее пресс-секретарь президента США Кейли Макинани сообщила, что симптомы COVID-19 у американского лидера «мягкие». Она также добавила, что он «напряженно работает». При этом издание Vanity Fair со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщило, что состояние Трампа ухудшилось. Отмечается, что у него появились кашель и температура.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.