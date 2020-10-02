Стал известен результат теста Байдена на коронавирус

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден прошел тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат, объявил политик у себя в Twitter.

«Я рад объявить, что я и Джилл показали негативные результаты в тесте на COVID. Спасибо всем за беспокойство. Я надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держите дистанцию и мойте руки», — написал он, имея в виду свою жену, также прошедшую тест.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Врач при Белом доме Шон Конли рассказал, что лидер США и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.