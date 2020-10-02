В сообщении Трампа заметили тайное послание

Заявление президента США Дональда Трампа о заражении коронавирусом спровоцировало появление множества слухов и домыслов среди сторонников теорий заговора в стране, пишет Business Insider.

В сети обсуждаются разные версии: одни считают, что своим постом в Twitter американский лидер попытался отвлечь всех от дебатов и налоговой политики, другие уверены, что заявление главы государства содержит более серьезный посыл. Так, представители конспирологического интернет-сообщества QAnon высказали мнение, что твит служит сигналом о начале операции, которую члены объединения называют «Шторм».

Участники движения, выступающего в поддержку Трампа, верят, что в ходе операции президент начнет борьбу с тайной группой политиков-педофилов и агентов «глубинного государства» — так они называют группу высокопоставленных американских чиновников, преимущественно принадлежащих к Демократической партии.

Президент США 2 октября написал в своем Twitter, что он и его жена Мелания заболели COVID-19. По одной из версий, он заразился при контакте со своей ближайшей советницей Хоуп Хикс, у которой ранее выявили коронавирус.

Администрация президента России отреагировала на известие, выслав Трампу письмо с пожеланием скорейшего выздоровления. В США заметили, что текст послания дублирует телеграмму, которую в апреле 2020 года получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда у него диагностировали COVID-19.