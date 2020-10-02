Раскрыто возможное время заражения Трампа коронавирусом

Президент США Дональд Трамп мог заразиться коронавирусом в ночь дебатов с соперником на выборах от Демократической партии Джо Байденом. Возможное время заражения лидера США раскрыла телекомпания CNN.

Предполагается, что американский лидер заразился от своей помощницы Хоуп Хикс. По данным телекомпании, у нее симптомы заболевания проявились вечером 30 сентября. Однако, поскольку инкубационный период после заражения может составлять до 48 часов, помощница могла быть носителем инфекции за сутки до этого. Поскольку она присутствовала на дебатах в Огайо 29 сентября, есть вероятность, что там президент и заразился коронавирусом.

CNN напомнила, что члены команды Трампа не носили масок, что могло привести к распространению инфекции. При этом во время дебатов Трамп и Байден соблюдали социальную дистанцию и отказались от рукопожатия: в связи с этим соперник президента от демократов, вероятно, в безопасности.

Трамп рассказал о том, что заразился коронавирусом, 2 октября в своем Twitter. Он самоизолировался после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс обнаружили коронавирус.

Трамп уже отказался передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу, врачи считают, что он справится с исполнением обязанностей.

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