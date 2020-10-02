Трампу и Джонсону отправили одинаковые соболезнования от имени Путина

Администрация президента России Владимира Путина направила заразившемуся коронавирусом американскому лидеру Дональду Трампу письмо с соболезнованиями. Американский писатель Эдмунд Гриффитс заметил у себя в Twitter, что по содержанию оно оказалось почти одинаковым с тем, что в такой же ситуации получил от Путина британский премьер-министр Борис Джонсон.

Гриффитс обратил внимание на то, что в письме Трампу от имени главы России говорится: «Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм позволят справиться с опасным вирусом». Когда в апреле этого года стало известно, что инфекцию подхватил Джонсон, в письме от Путина ему было сказано: «Уверен, что ваша энергия, оптимизм и чувство юмора позволят вам победить болезнь».

В следующем сообщении приведено письмо Путина бразильскому лидеру Жаиру Болсонару: в нем также говорится о присущих тому качествах (жизненной энергии и стойкости), что помогут справиться с заболеванием.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Врач при Белом доме Шон Конли рассказал, что лидер США и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.