Трамп поработает из госпиталя

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп поработает в ближайшее время из госпиталя. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, передает ТАСС.

В качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

«Президент Трамп остается в хорошем настроении, у него легкие симптомы, он работает весь день. Из предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида в течение следующих дней», — отмечается в сообщении.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли рассказал, что президенту сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Врач при Белом доме Шон Конли рассказал, что лидер США и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.

Между тем информация о болезни Трампа ударила по американскому рынку: фьючерсы на биржах США продемонстрировали падение.