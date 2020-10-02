В Белом доме рассказали о способности России и США взаимодействовать на благо своих народов. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил об этом по итогам встречи в Женеве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Его заявление размещено в Twitter американского Совбеза.

«У нас состоялся деловой и конструктивный диалог. И, несмотря на то, что между нами имеются разногласия, я с оптимизмом смотрю на перспективы того, что США и Россия смогут добиться прогресса в ключевых областях, который в конечном счете пойдет на пользу американскому и российскому народам», — сказал О'Брайен.

По его словам, стороны обсуждали заранее согласованные вопросы, в том числе контроль над вооружениями, кибербезопасность и невмешательство в выборы. Также Патрушев и О'Брайен обсудили конфликт между Азербайджаном и Арменией, Сирию, Афганистан и другие «представляющие взаимный интерес вопросы».

О'Брайен отметил в ходе встречи, что США не будут мириться с «иностранным вмешательством в выборы». В ответ российская сторона обязалась этого не делать.

Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в дела США. Так, в апреле 2019 года американский спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.