ООН призвала Россию и США сохранить ракетный договор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал США и Россию продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет без каких-либо задержек. Об этом со ссылкой на выступление Гутерреша сообщает РИА Новости.

«Растущее недоверие и напряженность между государствами, обладающими ядерным оружием, увеличило ядерные риски», — подчеркнул политик. По его мнению, разрыв договора может привести к качественной гонке вооружений — основанной не на численности боеголовок, а на совершенствовании ядерного оружия. Неограниченная стратегическая конкуренция в этой области очень опасна, считает Гутерреш.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков указал, что российская сторона готова согласиться и на срок продления менее пяти лет, хотя хочет именно пятилетнего срока.

До этого Рябков утверждал, что Россия откажется продлевать СНВ-3 на условиях Вашингтона. Он отметил, что Москва не может разговаривать ультиматумами, а попытки США надавить в вопросе контроля над вооружениями лишь уменьшают шансы на договоренность.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.