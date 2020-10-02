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Русские американцы призвали убрать в Нью-Йорке баннер о русском языке

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Фото: Вера Голосова / РИА Новости

Конгресс русских американцев (CRA) попросил убрать провокационный баннер в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для обращения стал плакат, на котором написано «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». В CRA посчитали такое послание дискриминационным по этническому признаку. Представители организации написали в компанию, на чьем здании размещен баннер, письмо с призывом его демонтировать.

В 2019 году Центральное разведывательное управление США оконфузилось при поиске сотрудников со знанием русского языка. На билборде был размещен текст «Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security». Авторы этой рекламы хотели привлечь внимание говорящей на русском языке аудитории, однако ошиблись с формой английского глагола состояния to be, вызвав рассогласование единственного и множественного числа в целой фразе. Дословный перевод фразы звучит «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательства в дела США. Так, в апреле 2019 года американский спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.

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Русские американцы призвали убрать в Нью-Йорке баннер о русском языке
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