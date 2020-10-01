Россия назвала глупостью доклад ЦРУ о противостоянии Путина Байдену

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы руководит кампанией по дискредитации кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, являются очередным проявлением беспросветной глупости. Так информацию, появившуюся ранее в ряде западных СМИ, охарактеризовал замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Это очередное проявление беспросветной глупости и мутности тех, кто пишет подобного рода тексты. Не более того, нет предмета даже для какого-то комментария, можно только пожать плечами», — заявил Рябков.

Таким образом он отреагировал на публикацию Washington Post, где рассказывалось о секретном докладе ЦРУ. По данным газеты, в докладе, который был опубликован 31 августа, говорилось о том, что кампанией, направленной против Байдена, может руководить Путин. К такому выводу пришли аналитики управления, изучив как открытые источники, так и засекреченные разведывательные сведения с привлечением информации Агентства национальной безопасности (АНБ) и ФБР.

Ранее в сентябре Байден пригрозил России последствиями за предполагаемое вмешательство во внутренние дела страны. Он также подчеркнул, что в случае его победы на выборах главы государства попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс не останутся без ответа.

До этого Россию неоднократно обвиняли во вмешательства в дела США. Так, в апреле 2019 года американский спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.