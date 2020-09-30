Кремль прокомментировал слова Байдена о «щенках Путина»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что действующий президент Дональд Трамп является «щенком Путина». Об этом сообщает ТАСС в среду, 30 сентября.

«Мы фиксируем новые проявления электоральной культуры в США», — сказал Песков.

В ходе первых дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден назвал действующего американского лидера щенком президента России Владимира Путина. По мнению Байдена, Трамп не может сказать Путину что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат». Так Байден прокомментировал материал The New York Times о том, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство американских военнослужащих.

Трамп неоднократно перебивал оппонента. После очередного случая Байден попросил действующего президента заткнуться.

Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.