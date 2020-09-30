Байден назвал Трампа «щенком Путина»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего американского лидера щенком президента России Владимира Путина. Он заявил об этом во время первых дебатов, прямую трансляцию которых вел телеканал CBS News.

По словам Байдена, Трамп не может сказать Путину что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат». Так Байден прокомментировал материал The New York Times о том, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.

Трамп в ответ на критику заявил, что сын демократа Хантер Байден получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, которую признали самой богатой женщиной России. Джо Байден ответил, назвав эти сведения ложными.

Также Байден предложил Дональду Трампу заткнуться. В ходе дебатов Трамп неоднократно перебивал Байдена. «Ты заткнешься? Это так не по-президентски», — возмутился демократ.

Ранее сообщалось, что Байден раскрыл свои доходы, опубликовав налоговую декларацию, и призвал Трампа сделать то же самое.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.