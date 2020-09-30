Байден предложил Трампу заткнуться на теледебатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил действующему американскому лидеру Дональду Трампу помолчать на первых теледебатах. Трансляцию ведут центральные телеканалы, передает ТАСС.

В ходе дебатов Трамп неоднократно перебивал Байдена, пытавшегося заострить внимание на том, что американцам необходимо проголосовать на предстоящих выборах. «Ты заткнешься? Это так не по-президентски», — возмущенно сказал демократ. «Продолжай трепаться», — добавил он.

В начале дебатов Трамп настойчиво перебивал Байдена, в том числе в то время, которое было отведено кандидату от демократов для ответа на вопросы. «Не помолчишь ли ты минутку?», — также сказал Байден в ответ на одну из реплик президента США.

Кроме того, Джо Байден в ходе дебатов обвинил Дональда Трампа во лжи. «Правда заключается в том, что все, что он (Трамп — Примечание «Ленты.ру») сказал к этому моменту — просто-напросто ложь», — заявил он. Он добавил, что «все и так знают, что он лжец».

Ранее Джо Байден раскрыл свои доходы, опубликовав налоговую декларацию, и призвал своего оппонента, действующего главу Белого дома Дональда Трампа сделать то же самое.

Первые дебаты Байдена и Трампа проходят в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.